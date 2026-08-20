Лаваш – самая лучшая основа для приготовления вкусных блюд для перекуса и просто закусок для праздничного стола. А также из лаваша получится идеальный "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с твердым сыром.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

Способ приготовления:

1. Сыр натрите, выложите на лаваш.

2. Обжарьте на сухой сковороде.

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