Что приготовить из лаваша и сыра: рецепт блюда для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – самая лучшая основа для приготовления вкусных блюд для перекуса и просто закусок для праздничного стола. А также из лаваша получится идеальный "Наполеон".

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с твердым сыром. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите, выложите на лаваш.

Лаваш с сыром

2. Обжарьте на сухой сковороде.

Трубочки из лаваша

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