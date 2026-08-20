Что приготовить из лаваша и сыра: рецепт блюда для перекуса за 5 минут
1 минута
1,8 т.
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Лаваш – самая лучшая основа для приготовления вкусных блюд для перекуса и просто закусок для праздничного стола. А также из лаваша получится идеальный "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с твердым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
Способ приготовления:
1. Сыр натрите, выложите на лаваш.
2. Обжарьте на сухой сковороде.
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