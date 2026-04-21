Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты

Лаваш, творог, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для перекуса. 

Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и моцареллой.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • творог
  • сыр моцарелла
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте творог, измельченную зелень.

Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.

Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

