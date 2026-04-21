Что приготовить из лаваша и творога для перекуса: рецепт сытных конвертиков за 2 минуты
Лаваш, творог, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для перекуса.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и моцареллой.
Ингредиенты:
- лаваш
- творог
- сыр моцарелла
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте творог, измельченную зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
