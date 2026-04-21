Лаваш, творог, зелень – лучший набор продуктов для приготовления вкусных закусок, а также блюд для перекуса.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и моцареллой.

Ингредиенты:

лаваш

творог

сыр моцарелла

специи

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, измельченную зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.

