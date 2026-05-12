Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирожков, пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса – из лаваша, яиц и овощей.
Ингредиенты:
- Тортилья или лаваш
- Яйца
- Сладкий перец
- Руккола
- Куриный рулет/шинка/запеченное мясо
- Твердый сыр
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, сыр натрите овощи порежьте.
2. Обжарьте перец, вылейте яйца, сверху лаваш, переверните, добавьте сыр, зелень, сверните и порежьте.
