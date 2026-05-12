Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирожков, пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса – из лаваша, яиц и овощей. 

Ингредиенты: 

  • Тортилья или лаваш
  • Яйца
  • Сладкий перец
  • Руккола
  • Куриный рулет/шинка/запеченное мясо
  • Твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, сыр натрите овощи порежьте.

2. Обжарьте перец, вылейте яйца, сверху лаваш, переверните, добавьте сыр, зелень, сверните и порежьте. 

