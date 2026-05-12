Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирожков, пирогов, запеканок. Еще из лаваша можно сделать вкусную шаурму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для перекуса – из лаваша, яиц и овощей.

Ингредиенты:

Тортилья или лаваш

Яйца

Сладкий перец

Руккола

Куриный рулет/шинка/запеченное мясо

Твердый сыр

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, сыр натрите овощи порежьте.

2. Обжарьте перец, вылейте яйца, сверху лаваш, переверните, добавьте сыр, зелень, сверните и порежьте.

