Что приготовить из лаваша из авокадо и сыра: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
273
Рецепт блюда

Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также завтрака. Если же вы хотите приготовить лаваш в домашних условиях, для этого понадобится всего лишь мука, вода и соль.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного лаваша с сыром и авокадо для перекуса. 

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр бри или камамбре
  • авокадо

Способ приготовления: 

1. Порежьте авокадо, сыр. 

2. Выложите на одну сторону лаваша, сверните и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.

