Что приготовить из лаваша из авокадо и сыра: самый простой рецепт
Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также завтрака. Если же вы хотите приготовить лаваш в домашних условиях, для этого понадобится всего лишь мука, вода и соль.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного лаваша с сыром и авокадо для перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр бри или камамбре
- авокадо
Способ приготовления:
1. Порежьте авокадо, сыр.
2. Выложите на одну сторону лаваша, сверните и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.
