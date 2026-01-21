Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных блюд для перекуса, а также завтрака. Если же вы хотите приготовить лаваш в домашних условиях, для этого понадобится всего лишь мука, вода и соль.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного лаваша с сыром и авокадо для перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

сыр бри или камамбре

авокадо

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, сыр.

2. Выложите на одну сторону лаваша, сверните и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон.

