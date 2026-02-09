Что приготовить из лаваша: рецепт блюда за 2 минуты для перекуса и ужина

Если вы хотите приготовить вкусное, сытное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет лаваш. Из него получаются очень вкусные трубочки, пироги, шаурма, лазанья.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша с сыром и авокадо, которое готовится 2 минуты.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • авокадо
  • руккола

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш раздавленным авокадо, сверху сыр и зелень, сверните пополам.

2. Обжарьте на сухой сковороде.

