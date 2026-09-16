Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих и вкусных трубочек за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
39
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш с сыром и зеленью – лучшее блюдо для завтрака, перекуса и даже ужина. Для начинки можно использовать любые продукты. 

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с сыром и зеленью. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Сыр натрите, зелень порежьте.

Лаваш с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверните, обжарьте.

Готовое блюдо

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