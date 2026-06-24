Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких и сытных блюд для перекуса, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать полезные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор мелким кубиком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните конвертиком и обжарьте.

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