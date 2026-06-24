Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса
1 минута
2,3 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких и сытных блюд для перекуса, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- помидоры
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор мелким кубиком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните конвертиком и обжарьте.
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