Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, легких и сытных блюд для перекуса, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих конвертиков из лаваша, с сыром и помидорами. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • помидоры
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор мелким кубиком.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните конвертиком и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром для перекуса

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