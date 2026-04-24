Самый идеальный продукт для приготовления вкусных, легких блюд для завтрака, перекуса и даже ужина – лаваш. Стоит отметить, что лаваш может в выпечке заменить тесто.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, порежьте зелень, смешайте.

2. Выложите на лаваш, сверните конвертиком и обжарьте на сухой сковороде.

