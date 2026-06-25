Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Среди которых трубочки, пироги с разными начинками, лазанья. А также из лаваша можно сделать "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хрустящих конвертиков из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш 2 шт.

кисломолочный сыр 220 г

твердый сыр 60 г

яйца 2 шт.

специи: соль, перец по вкусу

зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезать полосками по 10 см.

2. Начинка: смешать творог, яйца, твердый сыр, специи, зелень до однородной массы.

3. Выложить сырную смесь на край полоски лаваша и завернуть конвертик. Далее конвертики поджариваем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: