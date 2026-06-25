Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром
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Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Среди которых трубочки, пироги с разными начинками, лазанья. А также из лаваша можно сделать "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хрустящих конвертиков из лаваша, с сырной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • лаваш 2 шт.
  • кисломолочный сыр 220 г
  • твердый сыр 60 г
  • яйца 2 шт.
  • специи: соль, перец по вкусу
  • зелень по вкусу

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарезать полосками по 10 см.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

2. Начинка: смешать творог, яйца, твердый сыр, специи, зелень до однородной массы.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

3. Выложить сырную смесь на край полоски лаваша и завернуть конвертик.  Далее конвертики поджариваем. 

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром

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