Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих конвертиков с сыром
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Лаваш и сыр – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд. Среди которых трубочки, пироги с разными начинками, лазанья. А также из лаваша можно сделать "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хрустящих конвертиков из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш 2 шт.
- кисломолочный сыр 220 г
- твердый сыр 60 г
- яйца 2 шт.
- специи: соль, перец по вкусу
- зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезать полосками по 10 см.
2. Начинка: смешать творог, яйца, твердый сыр, специи, зелень до однородной массы.
3. Выложить сырную смесь на край полоски лаваша и завернуть конвертик. Далее конвертики поджариваем.
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