Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, закусок, шаурмы, а также чипсов. Еще из него можно делать лазанью и "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью за 5 минут.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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