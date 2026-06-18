Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
699
Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных пирогов, закусок, шаурмы, а также чипсов. Еще из него можно делать лазанью и "Наполеон".

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью за 5 минут. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром за 5 минут

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