Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
456
Рецепт трубочек из лаваша
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных булочек, трубочек, запеканок, а также пиццы, лазаньи, шаурмы. Еще из них можно сделать чипсы, рулеты с разными начинками.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с твердым, тертым сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш 
  • сыр твердый или моцарелла
  • зелень
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром

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