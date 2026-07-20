Что приготовить из лаваша: рецепт хрустящих трубочек с сыром
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных булочек, трубочек, запеканок, а также пиццы, лазаньи, шаурмы. Еще из них можно сделать чипсы, рулеты с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с твердым, тертым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый или моцарелла
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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