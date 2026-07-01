Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд. Из лаваша можно готовить даже десерты и салаты.

Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень 
  • помидоры
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор и зелень, добавьте специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса

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