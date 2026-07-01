Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд. Из лаваша можно готовить даже десерты и салаты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор и зелень, добавьте специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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