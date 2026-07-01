Что приготовить из лаваша: рецепт легкого блюда для перекуса
1 минута
1,6 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных, сытных и простых в приготовлении блюд. Из лаваша можно готовить даже десерты и салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- помидоры
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте порезанный помидор и зелень, добавьте специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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