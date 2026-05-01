Что приготовить из лаваша: рецепт ленивые трубочек с сыром для перекуса
Лаваш – лучшая основа для легких, сытных и вкусных блюд. Готовить из него можно пиццу, лазанью, чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните в трубочки и готовьте на сковороде 3 минуты.
