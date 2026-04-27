Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 2 минуты
Лаваш – самая лучшая основа для приготовления вкусны, сытных блюд на каждый день. Еще из лаваша можно сделать вкусные десерты, закуски.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр моцарелла
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, измельчите зелень.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните в трубочки и обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: