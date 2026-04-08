Что приготовить из лаваша: рецепт сытного блюда за 5 минут
Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также выпечки. Еще ил лаваша получатся хрустящие, вкусные трубочки с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте специи и зелень, перемешайте.
2. Выложите на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
