Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, роллы. А также из него можно приготовить очень вкусный "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с омлетом и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйцо (по жареному омлету)
- соль по вкусу
- салат "Ромен"
- сыр "Чеддер"
- курица
- маринованный лук
- огурец
Способ приготовления:
1. Сделайте омлет.
2. Выложите его на лаваш, сверху салат, сыр, курицу, лук, огурец, сверните и обжарьте.
Разрежьте пополам и подавайте!
