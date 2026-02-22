Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и быстрого блюда для перекуса

Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, роллы. А также из него можно приготовить очень вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с омлетом и овощами.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйцо (по жареному омлету)
  • соль по вкусу
  • салат "Ромен"
  • сыр "Чеддер"
  • курица
  • маринованный лук
  • огурец

Способ приготовления:

1. Сделайте омлет.

2. Выложите его на лаваш, сверху салат, сыр, курицу, лук, огурец, сверните и обжарьте.

Разрежьте пополам и подавайте!

