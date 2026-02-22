Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных блюд, среди которых – трубочки с разными начинками, пицца, роллы. А также из него можно приготовить очень вкусный "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с омлетом и овощами.

Ингредиенты:

лаваш

яйцо (по жареному омлету)

соль по вкусу

салат "Ромен"

сыр "Чеддер"

курица

маринованный лук

огурец

Способ приготовления:

1. Сделайте омлет.

2. Выложите его на лаваш, сверху салат, сыр, курицу, лук, огурец, сверните и обжарьте.

Разрежьте пополам и подавайте!

