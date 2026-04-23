Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
Лучший продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для перекуса – лаваш. Из них можно сделать трубочки, конвертики с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с моцареллой и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- моцарелла
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, измельчите зелень, перемешайте.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
