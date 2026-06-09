Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса
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Лаваш и любой сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. А также лаваш – идеальная альтернатива теста. 

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с моцареллой и помидорами. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • моцарелла
  • помидоры
  • специи 
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень и порезанный мелким кубиком помидор. Добавьте специи, перемешайте.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

2. Порежьте лаваш, выложите начинку и сверните конвертиком. Обжарьте на сухой сковороде.

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для перекуса

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