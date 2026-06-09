Лаваш и любой сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, пирогов, запеканок. А также лаваш – идеальная альтернатива теста.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с моцареллой и помидорами.

Ингредиенты:

лаваш

моцарелла

помидоры

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень и порезанный мелким кубиком помидор. Добавьте специи, перемешайте.

2. Порежьте лаваш, выложите начинку и сверните конвертиком. Обжарьте на сухой сковороде.

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