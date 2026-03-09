Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов. Стоит отметить, что лаваш можно очень легко приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

мини лаваш, тако или тортилья

соус (сметана + горчица в зернах + натертый сыр + сушеный чеснок + соль)

капуста

морковь по корейски

квашеный огурец

любимые сосиски

твердый сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Сначала готовим соус, для него сметану, горчицу в зернах, мелко натертый сыр, и специи смешать.

2. На лаваш выложить соус, нашинкованную капусту, морковь, нарезанный огурчик, сосиску, снова немного соуса и засыпать все сыром, в духовку при 180 на 10-15 минут.

Посыпать зеленью и можно подавать!

