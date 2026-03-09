Все рецепты
Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для завтрака и перекуса
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов. Стоит отметить, что лаваш можно очень легко приготовить в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- мини лаваш, тако или тортилья
- соус (сметана + горчица в зернах + натертый сыр + сушеный чеснок + соль)
- капуста
- морковь по корейски
- квашеный огурец
- любимые сосиски
- твердый сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Сначала готовим соус, для него сметану, горчицу в зернах, мелко натертый сыр, и специи смешать.
2. На лаваш выложить соус, нашинкованную капусту, морковь, нарезанный огурчик, сосиску, снова немного соуса и засыпать все сыром, в духовку при 180 на 10-15 минут.
Посыпать зеленью и можно подавать!
