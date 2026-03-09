Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда для завтрака и перекуса

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, десертов. Стоит отметить, что лаваш можно очень легко приготовить в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сосисками и сыром.

Ингредиенты: 

  • мини лаваш, тако или тортилья
  • соус (сметана + горчица в зернах + натертый сыр + сушеный чеснок + соль)
  • капуста
  • морковь по корейски
  • квашеный огурец
  • любимые сосиски
  • твердый сыр
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Сначала готовим соус, для него сметану, горчицу в зернах, мелко натертый сыр, и специи смешать.

2. На лаваш выложить соус, нашинкованную капусту, морковь, нарезанный огурчик, сосиску, снова немного соуса и засыпать все сыром, в духовку при 180 на 10-15 минут.

Посыпать зеленью и можно подавать!

