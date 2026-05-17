Что приготовить из лаваша: рецепт сытного и вкусного блюда за 5 минут
Трубочки, конвертики, лазанья, пироги, запеканки – все эти вкусные блюда можно приготовить из лаваша. Еще из лаваша получится сытная и полезная шаурма, а также чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и легких трубочек из лаваша, с твердым сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, зелень нарежьте мелко.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
