Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса за 5 минут
1 минута
1,6 т.
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Самый простой и вкусный продукт для приготовления вкусных закусок, а также булочек и запеканок – лаваш. Еще из него получится очень вкусный "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте специи.
2. Выложите на лаваш и сверните, обжарьте.
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