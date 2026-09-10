Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса за 5 минут

Самый простой и вкусный продукт для приготовления вкусных закусок, а также булочек и запеканок – лаваш. Еще из него получится очень вкусный "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте специи.

2. Выложите на лаваш и сверните, обжарьте.

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