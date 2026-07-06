Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать полезные чипсы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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