Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать полезные чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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