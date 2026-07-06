Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
831
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать полезные чипсы.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек с сырной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр любой
  • специи
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

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