Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса
1 минута
2,8 т.
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных трубочек, а также пиццы, закусок и даже десертов. Еще из него можно сделать запеканки с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и помидоров.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- помидоры
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте помидоры порезанные кубиком и зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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