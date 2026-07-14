Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных трубочек, а также пиццы, закусок и даже десертов. Еще из него можно сделать запеканки с разными начинками.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и помидоров.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • помидоры
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте помидоры порезанные кубиком и зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного блюда для перекуса

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