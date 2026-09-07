Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и быстрого блюда за 5 минут

Самый простой продукт для приготовления закусок, выпечки, булочек, запеканок и пирогов – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно даже приготовить в домашних условиях из воды и муки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, сыра, помидоров, зелени.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

помидоры

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте помидоры, зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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