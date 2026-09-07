Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и быстрого блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Рецепт трубочек из лаваша
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Самый простой продукт для приготовления закусок, выпечки, булочек, запеканок и пирогов – лаваш. Стоит отметить, что лаваш можно даже приготовить в домашних условиях из воды и муки.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша, сыра, помидоров, зелени.

Ингредиенты: 

  • лаваш 
  • сыр
  • зелень
  • помидоры
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте помидоры, зелень, специи.

Начинка для блюда

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

Готовое блюдо

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