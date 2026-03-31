Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных трубочек, а также пирогов, шаурмы. Еще из лаваша можно делать вкусные десерты – торты и пирожки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек с твердым сыром, зеленью и специями.
Ингредиенты:
- лаваш
- твердый сыр
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень, специи.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните в трубочки.
3. Обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: