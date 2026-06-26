Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
930
Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
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Самый универсальный продукт для приготовления вкусных пирогов, пицц, а также разных закусок – лаваш. Готовить из него можно трубочки с разными начинками, запеканки.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр 
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

2. Выложите на лаваш начинку, обжарьте.

Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса

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