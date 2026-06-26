Что приготовить из лаваша: рецепт вкусного и сытного блюда для перекуса
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Самый универсальный продукт для приготовления вкусных пирогов, пицц, а также разных закусок – лаваш. Готовить из него можно трубочки с разными начинками, запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите на лаваш начинку, обжарьте.
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