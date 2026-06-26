Самый универсальный продукт для приготовления вкусных пирогов, пицц, а также разных закусок – лаваш. Готовить из него можно трубочки с разными начинками, запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите на лаваш начинку, обжарьте.

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