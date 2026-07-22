Ил лаваша можно приготовить массу вкусных, сытных и легких блюд, среди которых – пицца, трубочки с разными начинками, а также запеканки и шаурма.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и очень простых в приготовлении трубочек из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

помидор

сыр

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Сыр натрите, порежьте мелко зелень и помидоры.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.

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