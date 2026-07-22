Что приготовить из лаваша: рецепт вкусных трубочек с сыром на 2 минуты
1 минута
2,4 т.
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Ил лаваша можно приготовить массу вкусных, сытных и легких блюд, среди которых – пицца, трубочки с разными начинками, а также запеканки и шаурма.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и очень простых в приготовлении трубочек из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- помидор
- сыр
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Сыр натрите, порежьте мелко зелень и помидоры.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и обжарьте.
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