Все рецепты
Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт легкого блюда для перекуса
Лаваш – самый универсальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для любого приема пищи. Из него получится вкусная выпечка, шаурма, пицца, а также рулеты с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр твердый
- зелень
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите тертый сыр с зелень, сверните произвольно.
2. Обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: