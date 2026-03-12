Лаваш – самый универсальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для любого приема пищи. Из него получится вкусная выпечка, шаурма, пицца, а также рулеты с разными начинками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

сыр твердый

зелень

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите тертый сыр с зелень, сверните произвольно.

2. Обжарьте на сухой сковороде.

