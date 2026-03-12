Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт легкого блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Лаваш – самый универсальный продукт для приготовления вкусных, сытных блюд для любого приема пищи. Из него получится вкусная выпечка, шаурма, пицца, а также рулеты с разными начинками.

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт легкого блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр твердый 
  • зелень 

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите тертый сыр с зелень, сверните произвольно.

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт легкого блюда для перекуса

2. Обжарьте на сухой сковороде.

Что приготовить из лаваша за 2 минуты: рецепт легкого блюда для перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты