Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт оригинального омлета для завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
381
Рецепт блюда
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Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, сытных блюд для завтрака, а также перекуса. Из них можно сделать омлет, яичные рулеты. А для начинки подойдет любой сыр, зелень, креветки, овощи.

Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт оригинального омлета для завтрака

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для завтрака из яиц и лаваша.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйцо
  • крем-сыр
  • листья салата
  • тунец
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, дайте прихватиться, и сверху лаваш добавьте.

Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт оригинального омлета для завтрака

2. Переверните, добавьте начинку, сверните и подавайте.

Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт оригинального омлета для завтрака

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