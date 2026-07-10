Что приготовить из яиц и лаваша: рецепт оригинального омлета для завтрака
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Лаваш и яйца – идеальный набор продуктов для приготовления вкусных, сытных блюд для завтрака, а также перекуса. Из них можно сделать омлет, яичные рулеты. А для начинки подойдет любой сыр, зелень, креветки, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда для завтрака из яиц и лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйцо
- крем-сыр
- листья салата
- тунец
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, дайте прихватиться, и сверху лаваш добавьте.
2. Переверните, добавьте начинку, сверните и подавайте.
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