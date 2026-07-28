Слабосоленый лосось – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок и бутербродов. Для того, чтобы его вкусно засолить, достаточно будет всего лишь соли, а для оригинального вкуса можно добавить тертую свеклу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого лосося, со свеклой и цедрой апельсина.

Ингредиенты:

лосось 350 г

вареная свекла 1 шт.

соль 1,5 ст. л.

сахар 1 ч. л.

цедра апельсина 0,5 ч. л.

молотый кориандр на кончике чайной ложки

укроп небольшой пучок

щепотка черного молотого перца

Способ приготовления:

1. Лосось моем, обсушиваем бумажными полотенцами и снимаем кожу.

2. Для маринада: смешиваем тертую вареную свеклу, цедру апельсина, соль, сахар, чёрный молотый перец, кориандр и измельчённый укроп. Все хорошо перемешиваем и натираем этой смесью лосось.

3. Перекладываем в любую емкость, накрываем крышкой или пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 12-18 часов. После этого смываем маринад холодной водой, обсушиваем бумажным полотенцем — и можно нарезать и подавать к столу!

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