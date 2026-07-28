Для салатов и бутербродов: вкусный слабосоленый лосось

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
69
Самый простой рецепт засоленного лосося на бутерброды
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Слабосоленый лосось – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок и бутербродов. Для того, чтобы его вкусно засолить, достаточно будет всего лишь соли, а для оригинального вкуса можно добавить тертую свеклу.

Что приготовить из лосося

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слабосоленого лосося, со свеклой и цедрой апельсина.

Ингредиенты:

  • лосось 350 г
  • вареная свекла 1 шт.
  • соль 1,5 ст. л.
  • сахар 1 ч. л.
  • цедра апельсина  0,5 ч. л.
  • молотый кориандр на кончике чайной ложки
  • укроп небольшой пучок
  • щепотка черного молотого перца

Способ приготовления: 

1. Лосось моем, обсушиваем бумажными полотенцами и снимаем кожу.

Лосось для блюда

2. Для маринада: смешиваем тертую вареную свеклу, цедру апельсина, соль, сахар, чёрный молотый перец, кориандр и измельчённый укроп. Все хорошо перемешиваем и натираем этой смесью лосось.

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3. Перекладываем в любую емкость, накрываем крышкой или пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 12-18 часов. После этого смываем маринад холодной водой, обсушиваем бумажным полотенцем — и можно нарезать и подавать к столу!

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