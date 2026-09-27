Домашнее хрустящее печенье без масла и яиц: делимся самым простым рецептом

Домашнее печенье можно готовить из любого практически теста, но проще и вкуснее всего будет – из песочного. А для начинки можно использовать шоколад, сгущенное молоко, джем, мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья из воды, сахара и масла.

Ингредиенты:

60 мл воды

70 мл растительного масла

50 г сахара

200 г мука

1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто. Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.

2. Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на небольшие квадратики или сформируйте печенье так, как вам нравится. Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности – примерно 15-20 минут.

Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После остывания оно станет более хрустящим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: