Домашнее хрустящее печенье без масла и яиц: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт домашнего печенья
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Домашнее печенье можно готовить из любого практически теста, но проще и вкуснее всего будет – из песочного. А для начинки можно использовать шоколад, сгущенное молоко, джем, мед.

Из какого теста приготовить вкусное печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья из воды, сахара и масла.

Ингредиенты:

  • 60 мл воды
  • 70 мл растительного масла
  • 50 г сахара
  • 200 г мука
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто. Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.

2. Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на небольшие квадратики или сформируйте печенье так, как вам нравится. Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности – примерно 15-20 минут.

Выкладываем печенье на противень

Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После остывания оно станет более хрустящим.

Готовое печенье

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