Домашнее хрустящее печенье без масла и яиц: делимся самым простым рецептом
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Домашнее печенье можно готовить из любого практически теста, но проще и вкуснее всего будет – из песочного. А для начинки можно использовать шоколад, сгущенное молоко, джем, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего печенья из воды, сахара и масла.
Ингредиенты:
- 60 мл воды
- 70 мл растительного масла
- 50 г сахара
- 200 г мука
- 1 ч. л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. В миске смешайте воду, сахар и растительное масло. Добавьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное тесто. Накройте его и поставьте в холодильник примерно на 10 минут. После этого тесто будет удобнее раскатывать.
2. Раскатайте его в тонкий пласт. Нарежьте на небольшие квадратики или сформируйте печенье так, как вам нравится. Переложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности – примерно 15-20 минут.
Печенье должно слегка подрумяниться по краям. После остывания оно станет более хрустящим.
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