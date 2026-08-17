Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
300
Домашнее мороженое
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Домашнее мороженое можно готовить из ягод, сливок, и просто замороженных фруктов. А вместо сахара добавьте сгущенное молоко или мед.

Из чего приготовить домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего мороженого из бананов и киви.

Ингредиенты: 

  • 2 банана
  • 3 киви
  • 150 мл кокосовых сливок или обычных

Способ приготовления: 

1. Банан и киви нарезаем и замораживаем.

Бананы для мороженого

2. Перекладываем в чашу блендера, добавляем сливки и взбиваем до однородной консистенции.

Приготовление мороженого

3. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку. 

Готовое мороженое

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