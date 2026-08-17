Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся простым рецептом
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Домашнее мороженое можно готовить из ягод, сливок, и просто замороженных фруктов. А вместо сахара добавьте сгущенное молоко или мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, домашнего мороженого из бананов и киви.
Ингредиенты:
- 2 банана
- 3 киви
- 150 мл кокосовых сливок или обычных
Способ приготовления:
1. Банан и киви нарезаем и замораживаем.
2. Перекладываем в чашу блендера, добавляем сливки и взбиваем до однородной консистенции.
3. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку.
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