Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также ягод. Для приготовления мороженого используйте только 33% сливки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, удачного мороженого из сливок, клубники и сгущенного молока.

Ингредиенты:

Клубника 500 г

Сгущенное молоко 200 г

Сливки 33% 50 мл

Способ приготовления:

1. Клубнику, сгущенное молоко и сливки взбить до однородной массы.

2. Перелейте в подходящую посуду и отправьте в морозилку.

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