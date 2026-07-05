Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом летнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
162
Домашнее мороженое
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Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также ягод. Для приготовления мороженого используйте только 33% сливки.

Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом летнего десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, удачного мороженого из сливок, клубники и сгущенного молока. 

Ингредиенты:

  • Клубника 500 г
  • Сгущенное молоко 200 г
  • Сливки 33% 50 мл

Способ приготовления: 

1. Клубнику, сгущенное молоко и сливки взбить до однородной массы.

Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом летнего десерта

2. Перелейте в подходящую посуду и отправьте в морозилку. 

Домашнее мороженое из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом летнего десерта

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