Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы
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Домашнее мороженое можно готовить не только из сливок и молока, но еще и просто с фруктов, замороженных ягод. А для сладости добавьте сгущенное молоко.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мороженого из замороженных бананов.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 70 мл кофе
- 25 г протеина
Способ приготовления:
1. Банан предварительно нужно нарезать на кусочки и заморозить.
2. Затем в чашу блендера перекладываем замороженный банан, добавляем кофе, протеин и взбиваем до однородности. Можно протеин заменить на сухое обезжиренное молоко или совсем не добавлять.
При подаче можно посыпать какао порошком!
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