Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
633
Рецепт мороженого
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Домашнее мороженое можно готовить не только из сливок и молока, но еще и просто с фруктов, замороженных ягод. А для сладости добавьте сгущенное молоко.

Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мороженого из замороженных бананов.

Ингредиенты: 

  • 2 спелых банана
  • 70 мл кофе
  • 25 г протеина

Способ приготовления: 

1. Банан предварительно нужно нарезать на кусочки и заморозить.

Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы

2. Затем в чашу блендера перекладываем замороженный банан, добавляем кофе, протеин и взбиваем до однородности. Можно протеин заменить на сухое обезжиренное молоко или совсем не добавлять. 

Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы

При подаче можно посыпать какао порошком!

Домашнее мороженое "Тирамису" из трех ингредиентов: понадобятся замороженные бананы

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