Домашнее мороженое можно готовить не только из сливок и молока, но еще и просто с фруктов, замороженных ягод. А для сладости добавьте сгущенное молоко.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного мороженого из замороженных бананов.

Ингредиенты:

2 спелых банана

70 мл кофе

25 г протеина

Способ приготовления:

1. Банан предварительно нужно нарезать на кусочки и заморозить.

2. Затем в чашу блендера перекладываем замороженный банан, добавляем кофе, протеин и взбиваем до однородности. Можно протеин заменить на сухое обезжиренное молоко или совсем не добавлять.

При подаче можно посыпать какао порошком!

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