Самый лучший домашний десерт – конфеты. Готовить их можно из сухофруктов, орехов, фиников, шоколада. А также идеальной основой будет кокосовая стружка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и фиников.

Ингредиенты:

орехи

финики

шоколад

Способ приготовления:

1. Перебейте отдельно орехи и финики.

2. Скатайте "колбаску" и порежьте.

3. Обмокните в шоколад и отправьте в морозилку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: