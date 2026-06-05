Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
759
Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Самый лучший домашний десерт – конфеты. Готовить их можно из сухофруктов, орехов, фиников, шоколада. А также идеальной основой будет кокосовая стружка.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и фиников.

Ингредиенты:

  • орехи
  • финики
  • шоколад

Способ приготовления:

1. Перебейте отдельно орехи и финики.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

2. Скатайте "колбаску" и порежьте.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

3. Обмокните в шоколад и отправьте в морозилку.

Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинадесертрецептпродуктышоколад
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты