Домашние конфеты из трех ингредиентов: делимся самым легким рецептом
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Самый лучший домашний десерт – конфеты. Готовить их можно из сухофруктов, орехов, фиников, шоколада. А также идеальной основой будет кокосовая стружка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет из орехов и фиников.
Ингредиенты:
- орехи
- финики
- шоколад
Способ приготовления:
1. Перебейте отдельно орехи и финики.
2. Скатайте "колбаску" и порежьте.
3. Обмокните в шоколад и отправьте в морозилку.
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