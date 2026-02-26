Все рецепты
Домашние конфеты за 5 минут из трех ингредиентов: самый простой рецепт
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, фиников. Также идеальным вариантом будет печенье, особенно савоярди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья савоярди, с какао и маскарпоне.
Ингредиенты:
- 200 г савоярди
- 200 г маскарпоне
- 60 мл эспрессо (2 шт)
- какао
Способ приготовления:
1. Перебейте печенье, добавьте сыр, кофе.
2. Скатайте конфеты, обваляйте в какао.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: