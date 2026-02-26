Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашние конфеты за 5 минут из трех ингредиентов: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
630
Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, фиников. Также идеальным вариантом будет печенье, особенно савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья савоярди, с какао и маскарпоне.

Ингредиенты: 

  • 200 г савоярди
  • 200 г маскарпоне
  • 60 мл эспрессо (2 шт)
  • какао

Способ приготовления: 

1. Перебейте печенье, добавьте сыр, кофе.

2. Скатайте конфеты, обваляйте в какао.

