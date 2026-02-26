Домашние конфеты можно готовить из сухофруктов, а также орехов, фиников. Также идеальным вариантом будет печенье, особенно савоярди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет из печенья савоярди, с какао и маскарпоне.

Ингредиенты:

200 г савоярди

200 г маскарпоне

60 мл эспрессо (2 шт)

какао

Способ приготовления:

1. Перебейте печенье, добавьте сыр, кофе.

2. Скатайте конфеты, обваляйте в какао.

