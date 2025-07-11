Крем-сыр – отличная основа для приготовления вкусных десертов, а также намазок и кремов. Для того, чтобы приготовить его в домашних условиях, вам понадобится всего лишь кефир и все.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и главное – простого в приготовлении крем-сыра из кефира.

Ингредиенты:

1 л кефира от 2,5% жирности ⠀

Способ приготовления:

1. Кефир убираем в морозилку на ночь до полного замораживания.

2. Сито ставим на глубокую емкость (чтобы туда стекала сыворотка) и застилаем в 4-6 слоев марлей. Кладем замороженный кефир, подворачиваем края марли и убираем в холодильник на ночь до полного размораживания. Вся сыворотка стечет, а в марле останется вкусный крем-сыр.

3. Добавьте к нему зелень, специи, вяленые томаты.

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