Домашний крем-сыр из одного ингредиента: рецепт полезной и вкусной намазки

Крем-сыр – лучшая основа для вкусных намазок, а также нежных кремов для десертов. И важно, что приготовить его можно в домашних условиях из обычного кефира. 

Как из замороженного кефира приготовить крем-сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, нежного и главное – безопасного крем-сыра.

Рецепт крем-сыра

Ингредиенты:

  • кефир
  • любимые травы и специи

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир, затем выложите на марлю и дайте стечь лишней жидкости.

Приготовление сыра

2. Добавьте специи, травы, перемешайте.

Специи для сыра

Вкусно будет с тостами! 

Тосты с крем-сыром

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить безопасный домашний плавленный сыр с ветчиной.

