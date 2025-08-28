Крем-сыр – лучшая основа для вкусных намазок, а также нежных кремов для десертов. И важно, что приготовить его можно в домашних условиях из обычного кефира.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, нежного и главное – безопасного крем-сыра.

Ингредиенты:

кефир

любимые травы и специи

Способ приготовления:

1. Заморозьте кефир, затем выложите на марлю и дайте стечь лишней жидкости.

2. Добавьте специи, травы, перемешайте.

Вкусно будет с тостами!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить безопасный домашний плавленный сыр с ветчиной.