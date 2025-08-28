Видео дня
Домашний крем-сыр из одного ингредиента: рецепт полезной и вкусной намазки
Крем-сыр – лучшая основа для вкусных намазок, а также нежных кремов для десертов. И важно, что приготовить его можно в домашних условиях из обычного кефира.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, нежного и главное – безопасного крем-сыра.
Ингредиенты:
- кефир
- любимые травы и специи
Способ приготовления:
1. Заморозьте кефир, затем выложите на марлю и дайте стечь лишней жидкости.
2. Добавьте специи, травы, перемешайте.
Вкусно будет с тостами!
