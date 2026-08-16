Домашний сливочный ликер можно приготовить без сложных ингредиентов и длительного настаивания. Для этого понадобятся сливки, сгущенное молоко, крепкий алкоголь и несколько простых добавок для вкуса. Все смешивается буквально за несколько минут, после чего напиток нужно хорошо охладить. Такой домашний ликер можно подавать отдельно или добавлять в кофе.

Идея приготовления домашнего сливочного ликера а-ля Бейлис опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сливки 20-33% – 250 мл.

сгущенное молоко – 200 мл.

виски или коньяк – 200-250 мл.

ванильный сахар – 1 ч.л.

какао – 1 ч.л.

растворимый кофе – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В чашу блендера налейте охлажденные сливки и добавьте сгущенное молоко. Затем налейте виски или коньяк, в зависимости от того, какой вкус напитка вам больше нравится.

2. Добавьте растворимый кофе, какао и ванильный сахар. Взбивайте смесь примерно 2 минуты. Этого времени достаточно, чтобы все компоненты хорошо перемешались, а кофе и какао растворились без комочков.

3. Готовый домашний ликер перелейте в чистую бутылку или стеклянную емкость с крышкой.

4. Поставьте его в холодильник как минимум на 2-3 часа. За это время напиток хорошо охладится, а его вкус станет более насыщенным и гармоничным.

5. Перед подачей бутылку можно слегка встряхнуть.

6. Сливочный ликер подают охлажденным в качестве самостоятельного напитка. По желанию его можно налить в бокал со льдом или добавить небольшое количество в чашку кофе.

Этот рецепт домашнего бейлиса удобен тем, что не требует сложного приготовления или длительного настаивания. Главное – хорошо взбить все ингредиенты и дать напитку достаточно времени, чтобы остыть.

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