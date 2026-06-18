Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом
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Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления намазок, а также его можно добавить в суп. Но, стоит отметить, что его можно очень просто приготовить и в домашних условиях из творога.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленного сыра.
Ингредиенты:
- творог 500 г
- сливочное масло 100 г (растопленное)
- яйца 2 шт.
- сода 1 ч. л.
- соль 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю с толстым дном добавь творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль и соду. Хорошо взбей все блендером до максимально однородной массы. Поставьте массу на средний огонь и постоянно помешивайте, пока она не начнет плавиться и становиться кремообразной (5-10 минут). Когда она станет гладкой и тягучей – снимите с огня.
2. Еще раз взбейте блендером, чтобы не было комочков. По желанию добавьте ветчину и укроп или то, что вы больше всего любите.
Перелейте в форму и охладите!
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