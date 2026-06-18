Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления намазок, а также его можно добавить в суп. Но, стоит отметить, что его можно очень просто приготовить и в домашних условиях из творога.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленного сыра.

Ингредиенты:

творог 500 г

сливочное масло 100 г (растопленное)

яйца 2 шт.

сода 1 ч. л.

соль 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с толстым дном добавь творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль и соду. Хорошо взбей все блендером до максимально однородной массы. Поставьте массу на средний огонь и постоянно помешивайте, пока она не начнет плавиться и становиться кремообразной (5-10 минут). Когда она станет гладкой и тягучей – снимите с огня.

2. Еще раз взбейте блендером, чтобы не было комочков. По желанию добавьте ветчину и укроп или то, что вы больше всего любите.

Перелейте в форму и охладите!

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