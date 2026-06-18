Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
102
Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Плавленный сыр – идеальный продукт для приготовления намазок, а также его можно добавить в суп. Но, стоит отметить, что его можно очень просто приготовить и в домашних условиях из творога.

Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – безопасного домашнего плавленного сыра.

Ингредиенты: 

  • творог 500 г
  • сливочное масло 100 г (растопленное)
  • яйца 2 шт.
  • сода 1 ч. л.
  • соль 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1. В кастрюлю с толстым дном добавь творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль и соду. Хорошо взбей все блендером до максимально однородной массы. Поставьте массу на средний огонь и постоянно помешивайте, пока она не начнет плавиться и становиться кремообразной (5-10 минут). Когда она станет гладкой и тягучей – снимите с огня.

Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом

2. Еще раз взбейте блендером, чтобы не было комочков. По желанию добавьте ветчину и укроп или то, что вы больше всего любите.

Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом

Перелейте в форму и охладите!

Домашний плавленный сыр без химии: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукциярецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты