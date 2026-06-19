Лучший летний десерт – мороженое. А приготовить его можно очень просто в домашних условиях из сливок, ягод, фруктов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, домашнего пломбира из жирных 33% сливок.

Ингредиенты:

сливки

Дополнительно:

сгущенное молоко

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки до пиков.

2. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте и отправьте в морозилку.

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