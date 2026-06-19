Домашний пломбир из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом
1 минута
1,6 т.
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Лучший летний десерт – мороженое. А приготовить его можно очень просто в домашних условиях из сливок, ягод, фруктов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, домашнего пломбира из жирных 33% сливок.
Ингредиенты:
- сливки
Дополнительно:
- сгущенное молоко
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки до пиков.
2. Добавьте сгущенное молоко, перемешайте и отправьте в морозилку.
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