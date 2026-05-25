Домашний ПП-пломбир: делимся рецептом лучшего летнего десерта
Самый вкусный летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, сметаны, сока ягоды и фруктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из йогурта, с шоколадом.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт 280 г
- Крем-сыр 150 г
- Сахарозаменитель по вкусу
- Шоколад черный 56% 50 г
Способ приготовления:
1. К греческому йогурту добавляем крем сыр, сахарозаменитель и взбиваем миксером.
2. В пакет выкладываем шоколад, растапливаем как показано на видео и перекладываем начинку. Отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа.
Мороженое готово!
