Самый вкусный летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, сметаны, сока ягоды и фруктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из йогурта, с шоколадом.

Ингредиенты:

Греческий йогурт 280 г

Крем-сыр 150 г

Сахарозаменитель по вкусу

Шоколад черный 56% 50 г

Способ приготовления:

1. К греческому йогурту добавляем крем сыр, сахарозаменитель и взбиваем миксером.

2. В пакет выкладываем шоколад, растапливаем как показано на видео и перекладываем начинку. Отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа.

Мороженое готово!

