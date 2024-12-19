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Элементарная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола: делимся самм простым рецептом
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, сырами, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Плавленый творог – 1 упаковка(70 г)
- Вареные яйца – 3 шт.
- Майонез
- Чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты натрите на мелкой терке.
2. От крабовых палочек отложите 1/3 часть. Смешиваем остальные ингредиенты вместе до однородности.
3. Формируем шарики, обваливаем в тертых крабовых палочках (которые мы раньше времени отложили) и отправляем в холодильник на 30 минут!
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