Закуска из крабовых палочек

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, сырами, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Плавленый творог – 1 упаковка(70 г)

Вареные яйца – 3 шт.

Майонез

Чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты натрите на мелкой терке.

2. От крабовых палочек отложите 1/3 часть. Смешиваем остальные ингредиенты вместе до однородности.

3. Формируем шарики, обваливаем в тертых крабовых палочках (которые мы раньше времени отложили) и отправляем в холодильник на 30 минут!

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