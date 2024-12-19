Элементарная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола: делимся самм простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, салатов. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, сырами, яйцами.

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Закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении закуски из крабовых палочек.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Плавленый творог – 1 упаковка(70 г)
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Майонез
  • Чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты натрите на мелкой терке.

Ингредиенты для блюда

2. От крабовых палочек отложите 1/3 часть. Смешиваем остальные ингредиенты вместе до однородности.

Приготовление закуски

3. Формируем шарики, обваливаем в тертых крабовых палочках (которые мы раньше времени отложили) и отправляем в холодильник на 30 минут!

Готовая закуска

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