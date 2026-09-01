Фаршированные яйца с вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
723
Рецепт фаршированных яиц
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Самая простая, вкусная, бюджетная, домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, например, с тунцем, луком жареным, грибами.

Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с оригинальной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 6 яиц (желательно крупных)
  • 50 г крем-сыра
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • веточка укропа, соль, перец
  • икра для украшения

Способ приготовления: 

1. Яйца варим вкрутую, очищаем. 

Вареные яйца

2. Начинка: желтки, сливочный сыр, соль, горчицу, перец и укроп — взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой. 

Начинка для яиц

3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.

Готовая закуска

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