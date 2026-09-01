Фаршированные яйца с вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски
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Самая простая, вкусная, бюджетная, домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, например, с тунцем, луком жареным, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц, с оригинальной начинкой.
Ингредиенты:
- 6 яиц (желательно крупных)
- 50 г крем-сыра
- 1 ч.л. французской горчицы
- веточка укропа, соль, перец
- икра для украшения
Способ приготовления:
1. Яйца варим вкрутую, очищаем.
2. Начинка: желтки, сливочный сыр, соль, горчицу, перец и укроп — взбиваем в чаше блендера или просто смешиваем вилкой.
3. Наполняем начинкой половинки яиц и выкладываем икру.
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