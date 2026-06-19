Филе под кабачковой шубой: рецепт идеального блюда для тех, кто на диете
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Куриное филе и кабачок – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Из них получится очень вкусное рагу, а также аля отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе под кабачковой шубой, которое будет очень сочным.
Ингредиенты:
- Кабачок 1 шт. (средний)
- Сыр 100 г (моцарелла)
- Яйца 3 шт.
- Чеснок 1 зуб.
- Куриное филе (бедро) 2 шт.
- Мука для панировки
- Масло для жарки
- Специи: соль, перец, сушеные травы
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок на крупной терке. Посолите, перемешайте и тщательно отожмите сок руками.
2. Смешайте отжатый кабачок с яйцами, измельченным чесноком и натертым сыром. Добавьте перец и немного соли по вкусу.
3. Филе бедра отбейте до толщины 0,501 см. Посолите и поперчите, обваляйте каждый кусочек курицы в муке, а затем обмакните в кабачково-сырной смеси.
4. Выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем накройте крышкой и на медленном огне тушите еще 4 минуты.
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