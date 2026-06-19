Куриное филе и кабачок – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Из них получится очень вкусное рагу, а также аля отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного филе под кабачковой шубой, которое будет очень сочным.

Ингредиенты:

Кабачок 1 шт. (средний)

Сыр 100 г (моцарелла)

Яйца 3 шт.

Чеснок 1 зуб.

Куриное филе (бедро) 2 шт.

Мука для панировки

Масло для жарки

Специи: соль, перец, сушеные травы

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на крупной терке. Посолите, перемешайте и тщательно отожмите сок руками.

2. Смешайте отжатый кабачок с яйцами, измельченным чесноком и натертым сыром. Добавьте перец и немного соли по вкусу.

3. Филе бедра отбейте до толщины 0,501 см. Посолите и поперчите, обваляйте каждый кусочек курицы в муке, а затем обмакните в кабачково-сырной смеси.

4. Выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем накройте крышкой и на медленном огне тушите еще 4 минуты.

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