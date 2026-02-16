Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд как для завтрака, так и перекуса. Готовить их можно с фаршем, разными сыром, колбасой, сосисками.

Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с колбасой и сыром. 

Ингредиенты:

  • батон
  • колбаса – 200-300 г
  • сыр – 200-300 г
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом.  

Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку.

Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты