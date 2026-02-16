Все рецепты
Горячие бутерброды для перекуса: рецепт сытного блюда за 5 минут
Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд как для завтрака, так и перекуса. Готовить их можно с фаршем, разными сыром, колбасой, сосисками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- батон
- колбаса – 200-300 г
- сыр – 200-300 г
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом.
2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку.
3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: