Горячие бутерброды – одно из самых простых и вкусных блюд как для завтрака, так и перекуса. Готовить их можно с фаршем, разными сыром, колбасой, сосисками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

батон

колбаса – 200-300 г

сыр – 200-300 г

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом.

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку.

3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

