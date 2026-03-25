Горячие бутерброды для завтрака за 5 минут: делимся самым легким рецептом
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно из колбасы, мяса, сыра, овощей.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, которые готовятся 5 минут.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- сыр
- майонез
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте майонез, кетчуп и перемешайте.
2. Намажьте этой смесью хлеб, запекайте в духовке.
