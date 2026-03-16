Горячие бутерброды "Минутка": делимся самым легким рецептом сытного блюда
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно с сыром, колбасой, ветчиной, овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- хлеб или багет
- сыр любой
- колбаса
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, добавьте зелень, майонез, перемешайте.
2. Выложите на хлеб начинку и готовьте в духовке 5 минут.
