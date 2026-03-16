Горячие бутерброды "Минутка": делимся самым легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного перекуса, а также завтрака. Готовить их можно с сыром, колбасой, ветчиной, овощами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • хлеб или багет
  • сыр любой
  • колбаса
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, добавьте зелень, майонез, перемешайте.

2. Выложите на хлеб начинку и готовьте в духовке 5 минут.

