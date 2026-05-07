Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно из сыром, колбасой, грибами, крабовыми палочками.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

сыр твердый

колбаса молочная

помидоры

майонез

кетчуп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, помидоры порежьте кубиком. Добавьте майонез и перемешайте.

2. Выложите начинку на хлеб, и запекайте в духовке.

