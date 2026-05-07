Горячие бутерброды "Минутка": рецепт сытного блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Готовить их можно из сыром, колбасой, грибами, крабовыми палочками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр твердый
- колбаса молочная
- помидоры
- майонез
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, помидоры порежьте кубиком. Добавьте майонез и перемешайте.
2. Выложите начинку на хлеб, и запекайте в духовке.
