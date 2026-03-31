Горячие бутерброды на каждый день: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и обеда. Готовить их можно с колбасой, сыром, овощами, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов. с вкусной начинкой из овощей, колбасы и сыра.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • смесь зелени 1 ч.л.
  • колбаса 150 г
  • помидор 1 большой (или 3-4 шт. черри)
  • батон 5-6 ломтиков
  • болгарский перец 1 шт.
  • сыр твердый 120-140 гр
  • зелень (укроп и петрушка) по желанию
  • кетчуп
  • майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарезать небольшими кубиками. Переложить в миску глубокую.

2. Зелень нарезать мелко, переложить в миску, добавить соль, смесь зелени, майонез и перемешать.

3. На пергамент переложить ломтики батона, смазать небольшим количеством кетчупа, выложить начинку, сверху выложить натертый сыр и выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-15 минут.

