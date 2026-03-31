Горячие бутерброды на каждый день: делимся легким рецептом сытного блюда
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов. с вкусной начинкой из овощей, колбасы и сыра.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- смесь зелени 1 ч.л.
- колбаса 150 г
- помидор 1 большой (или 3-4 шт. черри)
- батон 5-6 ломтиков
- болгарский перец 1 шт.
- сыр твердый 120-140 гр
- зелень (укроп и петрушка) по желанию
- кетчуп
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец, помидор нарезать небольшими кубиками. Переложить в миску глубокую.
2. Зелень нарезать мелко, переложить в миску, добавить соль, смесь зелени, майонез и перемешать.
3. На пергамент переложить ломтики батона, смазать небольшим количеством кетчупа, выложить начинку, сверху выложить натертый сыр и выпекать в разогретой духовке при температуре 200 С 10-15 минут.
